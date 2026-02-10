Selde Kaybolan İki Kardeşin Şoförü Yakalandı - Son Dakika
Selde Kaybolan İki Kardeşin Şoförü Yakalandı

10.02.2026 13:10
Menderes’te sel sularına kapılan aracı kullanan Tamer D. yakalandı, Balımnaz ve Nergiz Türkkal hayatını kaybetti.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, Balımnaz Türkkal (16) ve ablası Nergiz Türkkal'ın (21) hayatını kaybettiği olayda, sel sularına kapılan otomobili kullandığı belirlenen Tamer D., dün yakalandı. Hakkındaki yakalama kararı olan ve arandığı da belirtilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi Kısık Sanayi yolunda, içerisinde Balımnaz Türkkal, ablası Nergiz Türkkal ile Devran Y. ve Tamer D.'nin bulunduğu otomobil, 5 Şubat akşamı dere üzerindeki köprüden geçerken sele kapıldı. Sel sularının önüne katıp sürüklediği otomobildeki Devran Y. ve Tamer D., kendi imkanlarıyla kurtuldu.

İhbarla bölgeye İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, AFAD ekipleri sevk edildi. Devran Y. gözaltına alındı, Tamer D. ise kaçtı. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama-kurtarma çalışmalarında Balımnaz Türkkal ve ablası Nergiz Türkkal'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Türkkal kardeşler, Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olaya ilişkin gözaltındaki Devran Y.'nin ifadesinde, "Hep birlikte Menderes'e gezmeye gitmiştik. Dönüşte köprüden geçerken sel sularına kapılan otomobil dereyi uçtu" dediği bildirildi. Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan Devran Y., dün serbest bırakıldı.

2 FARKLI SUÇTAN ARANIYORMUŞ

Jandarma ekipleri, hakkında 'Uyuşturucu imal ve satmak' ve 'Hırsızlık'tan suç kaydı ile yakalama kararı bulunan ve sele kapılan otomobili kullandığı da belirlenen Tamer D.'yi ise dün yakaladı. Sel sularına kapılan otomobilin bulunduğu yerin çevresindeki çalışmalarda gözaltına alındığı belirtilen Tamer D.'nin İzmir'de gerçekleştirilen tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu kapsamında arandığı da bildirildi. Tamer D., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber: Kadir ÖZEN/ İZMİR,

Kaynak: DHA

