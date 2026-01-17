Selen Görgüzel\'den uyuşturucu soruşturması açıklaması: İtibar suikastı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, hakkında çıkan iddialara ilk kez açık bir dille yanıt verdi. Sosyal medya hesabından kamuoyuna seslenen Görgüzel, adının ağır suçlamalarla yan yana getirilmesine sert tepki göstererek hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

"BİLEREK VE KASTEN ÇARPITILDI"

Görgüzel, yaptığı açıklamada son günlerde basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve kasıtlı olarak çarpıtıldığını belirtti. Avukatı ve basın danışmanı tarafından yapılan açıklamalara rağmen sessiz kalamadığını ifade eden ünlü isim, şahsı hakkında çıkan haberlerin haysiyet kırıcı olduğunu vurguladı.

"İTİBAR SUİKASTINA MARUZ KALIYORUM"

Açıklamasında gözaltına alınma sürecine de değinen Görgüzel, soruşturmada ifadesine başvurulmasının tek nedeninin, konakladığı otelin müşterileri için sağladığı bir ulaşım imkânını kullanması olduğunu söyledi. Bu yolculuğu sosyal medyada paylaştığını da hatırlatan Görgüzel, olayın farklı ve yanlış bir şekilde yansıtıldığını dile getirdi.

"BU SUÇLAMALARLA ANILMAKTAN HİCAP DUYUYORUM"

Uyuşturucu ve fuhuş gibi ağır suçlarla adının birlikte anılmasından büyük rahatsızlık duyduğunu belirten Görgüzel, bu iddialarla en ufak bir bağlantısının olmadığını net bir dille ifade etti. Savcılığa verdiği ifadenin basına bilinçli şekilde yanlış aktarıldığını söyleyen ünlü isim, bunun planlı bir itibarsızlaştırma çabası olduğunu savundu.

Görgüzel, onurunu ve kişilik haklarını hedef alan asılsız haberler nedeniyle, kamuoyunu yanıltan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli tüm hukuki ve cezai işlemlerin başlatılacağını açıkladı.