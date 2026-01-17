Selen Görgüzel'den uyuşturucu soruşturması açıklaması: İtibar suikastı - Son Dakika
Yaşam

Selen Görgüzel'den uyuşturucu soruşturması açıklaması: İtibar suikastı

17.01.2026 23:09
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddiaların ardından sessizliğini bozdu. Hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Görgüzel, adının ağır suçlamalarla yan yana getirilmesine tepki göstererek yaşananları "kasıtlı bir itibar suikastı" olarak nitelendirdi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, hakkında çıkan iddialara ilk kez açık bir dille yanıt verdi. Sosyal medya hesabından kamuoyuna seslenen Görgüzel, adının ağır suçlamalarla yan yana getirilmesine sert tepki göstererek hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

"BİLEREK VE KASTEN ÇARPITILDI"

Görgüzel, yaptığı açıklamada son günlerde basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve kasıtlı olarak çarpıtıldığını belirtti. Avukatı ve basın danışmanı tarafından yapılan açıklamalara rağmen sessiz kalamadığını ifade eden ünlü isim, şahsı hakkında çıkan haberlerin haysiyet kırıcı olduğunu vurguladı.

"İTİBAR SUİKASTINA MARUZ KALIYORUM"

Açıklamasında gözaltına alınma sürecine de değinen Görgüzel, soruşturmada ifadesine başvurulmasının tek nedeninin, konakladığı otelin müşterileri için sağladığı bir ulaşım imkânını kullanması olduğunu söyledi. Bu yolculuğu sosyal medyada paylaştığını da hatırlatan Görgüzel, olayın farklı ve yanlış bir şekilde yansıtıldığını dile getirdi.

"BU SUÇLAMALARLA ANILMAKTAN HİCAP DUYUYORUM"

Uyuşturucu ve fuhuş gibi ağır suçlarla adının birlikte anılmasından büyük rahatsızlık duyduğunu belirten Görgüzel, bu iddialarla en ufak bir bağlantısının olmadığını net bir dille ifade etti. Savcılığa verdiği ifadenin basına bilinçli şekilde yanlış aktarıldığını söyleyen ünlü isim, bunun planlı bir itibarsızlaştırma çabası olduğunu savundu.

Görgüzel, onurunu ve kişilik haklarını hedef alan asılsız haberler nedeniyle, kamuoyunu yanıltan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli tüm hukuki ve cezai işlemlerin başlatılacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Savcılık, Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ve Ceren Alper'in tutuklanmasını talep etmişti.

23:05
