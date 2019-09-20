Selin şekerci'den drift şov

Ünlü oyuncu Selin Şekerci Dünya Ralli Şampiyonası'nda Red Bull sporcusu Aleksandr Grinchuk'un drift gösteri sürüşünde co-pilot olarak yer aldı.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. yarışı Marmaris'te gerçekleşti. Dünyanın en iyi pilotlarının adeta tozu dumana kattığı yarışlara üç sporcusu ile final podyumunda yer alan Red Bull sporcuları damga vurdu. Toplam 22 ülkeden 54 otomobil ve 108 sporcunun katıldığı organizasyon yerli ve yabancı izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Ünlü isimlerin de izleyici olarak yer aldığı Dünya Ralli Şampiyonası'nda ünlü oyuncu Selin Şekerci, co-pilot koltuğuna oturarak yarış heyecanını bizzat deneyimledi. Sevilen oyuncu Red Bull sporcusu Aleksandr Grinchuk'un drift gösteri sürüşünde co-pilot olarak yer aldı. Şekerci, "En başta biraz korksam da hayatım boyunca tadamayacağım bir deneyim yaşadım. Araçtan inmek istemedim. Bundan sonra bana, 'co-pilot Selin' diyeceksiniz. Adrenalin dolu bu yarışı yerinden izlemek inanılmazdı" diye konuştu.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 12'nci yarışı 3-6 Ekim tarihleri arasında Galler'de düzenlenecek.