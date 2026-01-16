Şemdinli\'de Karne Heyecanı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.
Kaymakam Yunus Emre Akpınar, Yavuz Sultan Selim İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katılarak öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.
Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Akpınar, karne dağıttığı öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Akpınar, fedakarca görev yapan öğretmenleri de tebrik etti.
