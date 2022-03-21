Şemdinli'de Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Şemdinli'de Nevruz Bayramı kutlandı

21.03.2022 23:48

Şemdinli ilçesinde kaymakamlık ve belediye, spor salonunda nevruz etkinliği düzenledi.

Şemdinli ilçesinde kaymakamlık ve belediye, spor salonunda nevruz etkinliği düzenledi.

Programda halat çekme ve kaşıkla yumurta taşıma yarışı gerçekleştirildi, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Kaymakam Muhammet Tugay, Belediye Başkanı Tahir Saklı, Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, kurum amirleri, polis, asker ve vatandaşlar halay çekti. Ardından belediye tarafından katılımcılara yemek ve tatlı ikram edildi.

Belediye Başkanı Tahir Saklı, nevruzu coşkuyla kutladıklarını belirterek, "Biz burada polisimizle, askerlerimizle vatandaşlarımızla birlikte halay çekerek nevruzu kutladık. Bu bayram vesilesiyle diyoruz ki Şemdinli'de artık huzur var. Buradan ülkemize ve vatandaşlarımıza bir mesajdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar da etkinliğin yoğun ilgi gördüğünü aktardı.

Şemdinli'de Nevruz Bayramı kutlandı
Şemdinli'de Nevruz Bayramı kutlandı
Şemdinli'de Nevruz Bayramı kutlandı

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Tahir Saklı, Hisarcık, Şemdinli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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