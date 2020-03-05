Semiha Yıldırım, Malatya'da depremzede aileleri ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Semiha Yıldırım, Malatya'da depremzede aileleri ziyaret etti - Son Dakika

Semiha Yıldırım, Malatya'da depremzede aileleri ziyaret etti

6 saat önce

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da evleri yıkılan, hasar gören ve konteyner kentte yerleşen aileleri ziyaret etti.

Semiha Yıldırım, Malatya'da depremzede aileleri ziyaret etti, System.String[]

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da evleri yıkılan, hasar gören ve konteyner kentte yerleşen aileleri ziyaret etti.

Beraberinde Malatya Valisi Aydın Baruş'un eşi Nagihan Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın eşi Hafize Gürkan ve Malatya Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı ile Battalgazi ilçesi Düzyol Mahallesi'ndeki konteyner kente gelen Semiha Yıldırım, burada ziyaret ettiği ailelerle bir süre sohbet etti, çocuklara oyuncak dağıttı.

Yıldırım, daha sonra yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:08 Kaynak: AA
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