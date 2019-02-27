Semt Konağı Açılışa Hazırlanıyor

Artvin Belediyesi
öncülüğünde hayırsever Hüseyin Gür
tarafından yaptırılan semt konağı inşaatı tamamlandı.
Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe
, Şehit Dursun Acar Caddesi'nde yaklaşık 2,5 milyon liraya yaptırılan ve hasta yakınları ve yaşlılara ücretsiz hizmet verecek semt konağında incelemelerde bulundu.
İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Kocatepe, semt konağının inşaatının tamamlandığını, tefrişat malzemelerinin kurulmasından sonra hizmete açılacağını söyledi.
Semt konağı içerisinde yaşlılar dinlenme evi, bilgi evi, AŞ evi ve hasta yakınları misafirhanesinin yer aldığını belirten Kocatepe, şöyle devam etti:
"Bilindiği üzere Artvin yaşlı bir nüfusa sahip ve özellikle de çeşitli nedenlerle gençlerimiz göç ediyor ama onların yaşlı yakınları bu güzel coğrafyada yaşamaya devam ediyorlar. Bizde yaşlılarımıza, hastalarımıza nasıl destek verebiliriz diye düşündük.
Hastanenin hemen altında, hastaların ve yakınlarının dinlenebileceği, yaşlı hastaları geçici olarak misafir edeceğimiz bir misafirhane inşa ettik. Vatandaşlarımız şehir dışına çıkmak istediklerinde, hastalarını gönül rahatlığıyla kısa süreliğine de olsa buraya bırakarak işlerini görecek."
Kocatepe, 30 yataklı semt konağının 60 kişinin çay içip dinlenebileceği alana sahip olduğunu ifade ederek, semt konağında çocuklar için de ders çalışabilecekleri bilgi evi bulunduğunu kaydetti.
Kocatepe, bütün bunların maliyetinin karşılanmasında hayırsever Hüseyin Gür'ün destekçileri olduğunu belirterek, "İçerisinin teşrifatını da sponsor aracılığı ile yapıyoruz." dedi.
Hayırsever Hüseyin Gür de uzun zamandır doğup büyüdüğü şehre hayır amaçlı bir şeyler yapmak istediğini kaydederek, "Belediye Başkanımızın Artvin'de yaşlılara, hastalara ve gençlere hizmet verecek bir projesi olduğunu duyunca ben de bu işi üstlendim. Şükürler olsun projeyi tamamladık. Kısa süre için hizmet vermeye başlayacaktır." diye konuştu.