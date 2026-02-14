Senabil Derneği'nden Gazze'de Hafızlık Halkalarına Destek Projesi - Son Dakika
Senabil Derneği'nden Gazze'de Hafızlık Halkalarına Destek Projesi

Senabil Derneği\'nden Gazze\'de Hafızlık Halkalarına Destek Projesi
14.02.2026 13:07
Senabil Derneği, Gazze'de savaş nedeniyle sekteye uğrayan hafızlık eğitimlerinin yeniden ihyası amacıyla hazırladığı "Gazze Şeridi'nde Kur'an-ı Kerim Hafızlık Halkalarının Desteklenmesi" projesini, Ataköy Sheraton Otel sponsorluğunda düzenlenen kahvaltı programında kamuoyuna tanıttı. Programdan elde edilen kahvaltı geliri ise Gazze'de hafızlık eğitimine devam eden öğrencilere destek amacıyla gönderildi.

Programda konuşan Senabil Derneği Başkanı Muharrem Güneş, projenin yalnızca bir eğitim faaliyeti olmadığını belirterek, "Amacımız, savaş sonrası Gazze'de Kur'an hafızlığını sürdürülebilir şekilde ayağa kaldırmak ve Türkiye'deki hayırsever ailelerle Gazze'deki ihtiyaç sahipleri arasında kalıcı bir gönül köprüsü kurmaktır" dedi. Güneş, hafızlık çalışmalarının sürekliliğinin esas olduğunu vurguladı.

Programın ev sahipliğini üstlenen Seda Cevahir, bu buluşmanın sadece bir tanıtım toplantısı olmadığını ifade ederek, "Burada kurulan her bağ, Gazze'de bir hafızın hayatına doğrudan dokunuyor" şeklinde konuştu.

Projenin tanıtım sürecine öncülük eden isimlerden Ümmü Gülsüm Elkhatroushi ise Gazze'deki mevcut şartlara dikkat çekerek, savaşta camilerin yıkıldığını, eğitim merkezlerinin zarar gördüğünü ve birçok hafızın hayatını kaybettiğini ya da yerinden edildiğini hatırlattı. "Tüm zorluklara rağmen hafızlarımız eğitimlerini sürdürmeye çalışıyor. Biz de bu gayreti sahipsiz bırakmamak için buradayız" dedi.

Senabil Derneği'nden Gazze'de Hafızlık Halkalarına Destek Projesi

Programda söz alan Sumud Filosu Katılımcısı Dilek Tekocak'da destek veren sponsor ailelere teşekkür ederek, projenin uzun vadeli bir iyilik hareketi olduğunu belirtti. Toplantıda Gazze'den canlı bağlantı yapıldı. Yıkılan camilerin yerine kurulan geçici alanlarda, tüm imkânsızlıklara rağmen haftada altı gün eğitimlerine devam eden hafızlık öğrencilerinin azmi paylaşıldı. Çadırlarda Kur'an öğrenen ve hafızlığını tamamlayan çocukların görüntüleri, yokluğun içindeki umudu gözler önüne sererek salonda derin bir duygu oluşturdu.

Program kapsamında ayrıca savaş sürecinde ailesinin tamamını kaybeden (Hanady Taha) bir anne ile de bağlantı kuruldu. Metanetini koruyarak, bombardıman sesleri ve yıkıntılar arasında, açlık ve korkuya rağmen hafızlığını nasıl tamamladığını anlatması salonda derin bir etki bıraktı; birçok katılımcı gözyaşlarına hâkim olamadı.

Senabil Derneği'nden Gazze'de Hafızlık Halkalarına Destek Projesi

Proje kapsamında Gazze genelinde 1500 öğrenci, 15 kişilik halkalar halinde eğitim alacak. Her halka için bir hafızlık hocası görevlendirilecek; hocalara maddi destek sağlanacak. Öğrencilere kırtasiye ve basılı materyal desteği sunulacak, eğitim günlerinde sıcak yemek ikramı yapılacak ve başarılı öğrenciler teşvik edilecek. Eğitimler, Gazze Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı ile Daru'lKur'an ve Sünnet Kurumu iş birliğiyle yürütülecek.

Senabil Derneği yetkilileri, projenin Türkiye'deki bağışçılarla Gazze'deki ihtiyaç sahipleri arasında sürdürülebilir bir dayanışma modeli oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Senabil Derneği, Gazze'de sahada aktif ve etkin kadrosuyla eğitim, gıda ve insani yardım alanlarında projeler yürütmekte; ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çalışmalarını

Yaşam

Son Dakika Yaşam Senabil Derneği'nden Gazze'de Hafızlık Halkalarına Destek Projesi - Son Dakika

Senabil Derneği'nden Gazze'de Hafızlık Halkalarına Destek Projesi
