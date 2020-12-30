Senegal Cumhurbaşkanı Sall'dan Kovid-19 uyarısı: "Ölenlerin ailelerini düşünün" - Son Dakika

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede sosyal mesafe ve kısıtlamalara uyulması çağrısını yineleyerek, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınları ve ailelerini düşünmek gerektiğini söyledi.

Sall, başkent Dakar'daki Fann Hastanesinin hizmete giren yeni binasının açılış töreninde, Kovid-19 salgınına karşı uyarılarda bulundu.

Maske takmayan, sosyal mesafeye uymayan hatta Kovid-19'un varlığını bile inkar edenlerin hem kendilerini hem de başkalarını tehlikeye attığını vurgulayan Sall, "Bu hastalığın bir kurgu olduğuna inanlar; virüs nedeniyle ölenlerin ailelerini ve yakınlarını düşünün. Sağlık personelimiz elinden geleni yapıyor ama tek başına yeterli değil. Mücadelenin topluca yapılması gerek." ifadelerini kullandı.

Senegal'de son 24 saatte 1379 test yapıldı ve 139 yeni vakaya rastlandı, virüs nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi, 1341 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Ülkede salgının başından bu yana tespit edilen 18 bin 945 vakadan 17 bin 201'i iyileşti, virüs nedeniyle 402 kişi yaşamını yitirdi.