Senegal\'e Arama Kurtarma Eğitimi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli tarafından Senegal Silahlı Kuvvetlerine arama kurtarma eğitimi ve desteği sağlanmasına yönelik, Senegal hava sahası ve deniz yetki alanları üzerinde eğitim uçuşları düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz tarafından Senegal'in sorumluluğunda bulunan arama kurtarma sahasında, Senegal Silahlı Kuvvetlerine arama kurtarma eğitimi ve desteği sağlanmasına yönelik olarak Senegal hava sahası ve deniz yetki alanları üzerinde eğitim uçuşları icra ediliyor. Bu kapsamda; 5 Ocak 2026 tarihinde karşılıklı iş birliği ve güven duygusunun pekiştirilmesi maksadıyla, Senegal uçucu personelinin de katılımıyla çevre tanıma uçuşları gerçekleştirildi" denildi.