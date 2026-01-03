Senegal, Sudan'ı 3-1 ile Geçti!

35. Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal, Sudan'ı 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın son 16 turu maçında, Senegal ile Sudan karşı karşıya geldi.

Sudan, 6. dakikada Amar Abdallah'ın golüyle öne geçerken Senegal, 29 ve 45+3'te Pape Gueye'nin golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Senegal, maçın 77. dakikasında İbrahim Mbaye'nin golüyle 3-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla, Galatasaray'dan Ismail Jakobs ve Samsunspor'dan Cherif Ndiaye'nin de kadrosunda yer aldığı Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırdı.

Jakobs maça ilk 11'de başlarken 53. dakikada oyundan çıktı. Cherif Ndiaye ise maçta süre almadı.