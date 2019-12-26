Senfoni orkestrasının "güneş gözlüklü" konseri ilgi çekti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Senfoni orkestrasının 'güneş gözlüklü' konseri ilgi çekti - Son Dakika

Senfoni orkestrasının "güneş gözlüklü" konseri ilgi çekti

6 saat önce

Edirne'de geliri üniversite öğrencileri için burs olarak kullanılacak konserde mizansen gereği güneş gözlükleriyle sahne alan müzisyenler ilgi odağı oldu.

Senfoni orkestrasının

Edirne'de geliri üniversite öğrencileri için burs olarak kullanılacak konserde mizansen gereği güneş gözlükleriyle sahne alan müzisyenler ilgi odağı oldu.

Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası'nın geleneksel yıl sonu konseri şef Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer yönetiminde Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Bilet gelirinin üniversitenin "Bir Öğrenci de Sen Okut" kampanyasına aktarılacağı duyurulan konserde salonu dolduran sanatseverler için hazırlanan program kapsamında çeşitli eserlerin yanı sıra film müzikleri de senfoni orkestrasınca icra edildi.

Alaaddin'in Sihirli Lambası, Karayip Korsanları, James Bond gibi film müziklerinin yanı sıra Görevimiz Tehlike filminin müziği de yorumlandı.

"Görevimiz Tehlike" yapımının müziğinin çalındığı sırada orkestra üyeleri siyah güneş gözlüklerini takarak konsere devam etti. İzleyicilerin ilgisini çeken sürpriz seyirciden alkış aldı.

Konser bitiminde orkestranın performansı ayakta alkışlandı.

Konser sonunda Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun eşi Dr. Nilgün Tabakoğlu, şef Ahmet Hamdi Zafer ve grup üyelerine çiçek takdim etti.

"Öğrencilere destek oluyoruz"

Rektör Yardımcısı ve Şef Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yıla anlamlı bir etkinlikle girdiklerini ifade ederek, "Konserin tüm geliri öğrencilerin eğitimine harcanacak. Konsere destek veren tüm sanatseverlere teşekkür ediyoruz." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:02 Kaynak: AA
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