Şenol Güneş açıkladı: Emre Belözoğlu...

TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde yapılan basın toplantısında konuşan Güneş, gruba iyi başladıklarını ve sonuna geldiklerini söyleyerek, "Burada başlamıştık, inşallah yarın bitireceğiz. İyi başladık, sonuna geldik, yarın da iyi bitirmek istiyoruz. Fransa bu grubun favorisiydi, İzlanda'yla çekişeceğimiz aşikardı. Gelişmeler sonucunda avantaj bizde görünüyor ama hiçbir şeyin garantisi yok. Fransa'dan 4 puan aldık ama İzlanda'dan puan alamadık. Bu grupta hak ettiğimizin karşılığını alacağımızı düşünüyoruz. Buna hazırız tüm takım olarak. Soğukkanlı ve sabırlı olmalıyız. Oynayacağımız oyun, kendi oyunumuz olacak. Duran topları iyi kullanabilen, kazandığı toplarla hızlı çıkmayı düşünen ve hava toplarında ribaund alıp bunlarla hücum eden bir takımla oynayacağız. Keyifli başlayıp keyifli bitirmek istiyoruz. Olumlu işler yaptık. İnşallah yarın da taraftarlarımızla birlikte futbolun zevk veren kısmını sahaya sunarız" dedi.



"KAZANMAK İSTİYORUZ"



Kendi oyunlarını oynayacaklarını söyleyen Şenol Güneş, "Öncelikle kabul etmek lazım Fransa daha iyi oyunculardan kurulu, iyi bir takım. O müsabakadaki koşullarla İzlanda farklıydı. İşin sonuna geldik. Yorgunluk, seyahat, bunların maç temposunda ne kadar kötü olduğunu gördük. İzlanda oyuncularını erken topladı, bugün İstanbul'a geldi. Biz Fransa'ya gittik, düşündüğümüz oyunun altında oynadık. Mazeret olsun diye söylemiyorum, böyle bir durum gerçekleşti. İzlanda'ya karşı üstünlük sağlayıp kazanmak istiyoruz. Beraberlik kontrolü, bizim tamamen savunma anlayışında olacağız diye bir şey yok. Bizim rakibe karşı sadece belli tedbirlerimiz olacak. Elimizdeki oyuncularla kendi oyunumuzu oynayacağız" ifadelerini kullandı.



"CENK SAKAT, İRFAN CAN YOK, EMRE İYİ DURUMDA"



Cenk Tosun'un sakatlığı ile ilgili bilgi veren deneyimli teknik adam, şöyle konuştu: "İzlanda bizden daha iyi çalışıyor, Antalya'da kamp yaptı, kuş bile sokmadılar. Bizim burada herkes girip çıkıyor. Cenk'i hiç söylemeyeyim dedim ama ben buraya gelmeden gerekli haberler gitmiş. Bir tek Cengiz kaldı, onun sağlık sorunu yok. Açıklanmayan bir o kaldı. Cenk sakat, İrfan Can zaten yok. Çok ciddi bir şeyi yok Cenk'in ama iki maçta yok. Futbol böyle bir şey. Kaptan Emre de hafta başından beri iyi çalışıyor. Onunla başlayıp başlamamaya daha sonra karar vereceğiz."



"MOLDOVA FUTBOLA İKİNCİ PLANDA BAKAN BİR ÜLKE"



Moldova Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Türk teknik adam Engin Fırat ile ilgili gelen soruya yanıt veren Güneş, "İlginçtir Engin'i iyi tanırım, Almanya'da yetişti, İzlanda'da antrenörlük yaptı. İşkodra'ya gittiğimizde bir takımı çalıştırıyordu. Göreve geldikten sonra hiç görüşmedim. Moldova biraz futbola ikinci planda bakan bir ülke. Fizik olarak iyiler ama milli takımı benimsemek konusunda sıkıntıları var. İyi futbol oynayan oyuncuları var. Sıkıntılı, zor bir iş. Başarılar diliyorum" diye konuştu.



"ANDORRA'YA RAHAT GİTMEK İSTİYORUZ"



İzlanda'nın çok şanslı bir takım olduğunu dile getiren Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı: "Bizden İzlanda'ya, Andorra'dan Fransa'ya gidiyor. Arnavutluk'la içeride oynuyor. Moldova ile kendi sahasında oynayıp Arnavutluk'a gidiyor. Bu fikstürler doğru fikstürler değil. Biz bu zamana kadar tüm dezavantajları yendik. Ben başta olmak üzere yönetim, teknik heyetin tümü, oyuncular, yarınki maçta işi bitirmeliyiz. Andorra'ya rahat gitmek istiyoruz. Ne istediğini bilen bir takım ve ülke olmak istiyoruz yarın. Güzel bir imtihandan geçeceğiz. 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitme hikayesini daha sonra konuşuruz."



"OYNAYACAK OYUNCULARIMIZ VAR"



Takımdaki sakatlıklar ile ilgili yorum yapan Güneş, "Orta sahamızda oynayacak oyuncularımız var. Dışarıda kalan oyuncularımız da var. Dorukhan bizimle beraber değil, Abdulkadir yine öyle. Kenan yok, Cenk yok. Emre'nin sakatlığı var ama iyileşti gibi. Oynayacak oyuncularımız var. Yarın maçın durumuna göre, gelişmelere göre hamle yapacağız, buna göre seçimlerimiz olacak. Bunu da göreceğiz. Takımı yarın sahada göreceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.



Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, "Hocamız geldiği ilk günden beri 2020'yi anlatıyordu. İyi bir başlangıç yaptık. Son bir adım kaldı. Yarın güzel bir sonuç almak istiyoruz" dedi.



A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın İzlanda ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Çağlar Söyüncü, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarın güzel bir atmosfer oynayacaklarını ifade eden Söyüncü, "Yarın güzel bir atmosfer bizi bekliyor olacak. Şimdiye kadar olduğu gibi yarın da taraftarımız bizi yalnız bırakmayacak. Antrenmanımızı yapacağız ve maçı bekleyeceğiz. Taktik ve zihinsel olarak iyi durumdayız. Hocamız geldiği ilk günden beri 2020'yi anlatıyordu. İyi bir başlangıç yaptık. Son bir adım kaldı. Yarın güzel bir sonuç almak istiyoruz. Grup liderliği bizim için çok önemli. Elimizden gelen her şeyi yapacağımızı düşünüyorum. Şu anda her şey çok güzel gidiyor" diye konuştu.



"KENDİMİ DAHA ÇOK GELİŞTİRMEM LAZIM"



İngiltere Premier Lig'de takım olarak iyi bir grafik yakaladıklarını söyleyen milli futbolcu, "Oraya gittiğim ilk günden beri oynasam da oynamasam da her zaman futbola odaklanmaya çalıştım. Biz profesyonel futbolcularız, her zaman istediğiniz olmuyor. Kendinizi beğenebilirsiniz ama hocanın takdiridir. Bana gelecek zamanı bekledim, çalışmaya devam ettim. Bu sene de transferden sonra bana forma şansı geldi. Daha çok erken, 12'nci haftadayız. Daha çok kendimi geliştirmem lazım. Takım halinde iyi gidiyoruz. Çok iyi bir ligde oynuyorum. Çok iyi takımlar ve futbolcular var. Hem kendi adıma, hem takım adına gelişmeliyiz" ifadelerini kullandı.



"TAKIM HALİNDE İYİ SAVUNMA YAPIYORUZ"



Milli takımın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde akan oyunda gol yemediğinin hatırlatılması üzerine ise Çağlar Söyüncü, "Gerçekten çok iyi bir arkadaşlık ortamımız var. Bu sadece defansta böyle değil. Hep birlikte iyi savunma ve hücum yapıyoruz. Bunu sadece geri dörtlüye bağlamıyorum. Takım halinde iyi savunma yapıyoruz. Tabii ki defans oyuncuları biraz daha ön plana çıkıyor ama takımın uyumu çok iyi" şeklinde konuştu.



"MİLLİ TAKIM İÇİN ÖNCELİĞİMİZ AVRUPA ŞAMPİYONASI"



Kişisel olarak hedefinin hem milli takımda hem de kulübünde başarılı olmak olduğunu açıklayan 23 yaşındaki oyuncu, "Hedefim milli takımda ve Leicester City'de başarılı olmak. Hem ülkemi hem takımımı orada iyi temsil etmek istiyorum. Bunun için de iyi gidiyoruz. Milli takım için önceliğimiz Avrupa Şampiyonası. Amacım kendi takımımda da bu süreci en iyi şekilde devam ettirebilmek" dedi.



"LİNEKER BENİMLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEDİ"



Eski İngiliz Milli futbolcu Lineker ile çektirdikleri fotoğrafa da değinen savunma oyuncusu, "Havalimanında çok erken saatte yoğunluk vardı. Arkalı önlüydük, ilk başta birbirimizi tanımadık. Oradaki güvenliklerin fotoğraf çekilmesiyle birbirimizi gördük ve tanıdık. Fotoğraf çektirmek istedi, ben de memnun oldum. O da Leicester patentli bir oyuncu. Güzel bir diyalog geçti aramızda" açıklamasında bulundu.



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