Serap Özçelik Arapoğlu: Karateyi Yeniden Canlandıracağız

Eski milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, Türkiye'de karate sporunu olimpiyatlardan önce ve sonra diye ayırmak gerektiğini, bu sporun yeniden ayağa kalkacağı günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Spor dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren Brand&Sport Summit, Söğütlüçeşme Terminal'de gerçekleştiriliyor. Eski milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu da katıldığı oturum sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Arapoğlu, "Benim için çok zor bir karar oldu. Açıklarken gözlerim doldu. Ama verdiğim karardan sonra gelen tepkilere baktığımda iyi ki bu sporu yapmışım. İyi ki bu kararı vermişim. Burada da öncesinde sporcu olarak oturuma katılmıştım. Şimdi kadın ve spora konuşmacı olarak katıldım. Benim için burada olmak inanılmaz bir keyif" diye konuştu.

"Bilgi ve tecrübelerimi gençlere aktarmak isterim"

Emekliliğinin ardından karate ile ilgili çalışmalarına devam edeceğini belirten Serap Özçelik Arapoğlu, "Baktığınız zaman 25 senedir bu sporun içerisindeydim. Öğrendiğim bilgi ve tecrübeleri gençlere aktarmak tabii ki isterim. Bunun için bir görev verilirse hazırım. Ama öncesinde aslında çocuğumu da zaman ayırıp biraz dinlenmek isterim" ifadelerini kullandı.

"Tekrardan ayağa kalkacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum"

Karate sporunun yeniden ayağa kalkmasını sabırsızlıkla beklediğini aktaran Arapoğlu, "Aslında ben Türkiye'de karate sporunu olimpiyatlardan önce ve sonra olarak değerlendirebilirim. Çünkü olimpiyat zamanı çok büyük bir değer gördüm. İlgi biraz düşmüştü sonrasında. Biz şimdi bunu tekrar ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Geçen haftalarda ülkemizde Premier Lig yapıldı. Bu gerçekten önemli bir adımdı. Ben tekrardan ayağa kalkacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL