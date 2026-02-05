Serap Özçelik Arapoğlu: Karateyi Yeniden Canlandıracağız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Serap Özçelik Arapoğlu: Karateyi Yeniden Canlandıracağız

Serap Özçelik Arapoğlu: Karateyi Yeniden Canlandıracağız
05.02.2026 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski milli karateci Arapoğlu, Türkiye'de karate sporunun yeniden yükselmesini bekliyor.

Eski milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, Türkiye'de karate sporunu olimpiyatlardan önce ve sonra diye ayırmak gerektiğini, bu sporun yeniden ayağa kalkacağı günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Spor dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren Brand&Sport Summit, Söğütlüçeşme Terminal'de gerçekleştiriliyor. Eski milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu da katıldığı oturum sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Arapoğlu, "Benim için çok zor bir karar oldu. Açıklarken gözlerim doldu. Ama verdiğim karardan sonra gelen tepkilere baktığımda iyi ki bu sporu yapmışım. İyi ki bu kararı vermişim. Burada da öncesinde sporcu olarak oturuma katılmıştım. Şimdi kadın ve spora konuşmacı olarak katıldım. Benim için burada olmak inanılmaz bir keyif" diye konuştu.

"Bilgi ve tecrübelerimi gençlere aktarmak isterim"

Emekliliğinin ardından karate ile ilgili çalışmalarına devam edeceğini belirten Serap Özçelik Arapoğlu, "Baktığınız zaman 25 senedir bu sporun içerisindeydim. Öğrendiğim bilgi ve tecrübeleri gençlere aktarmak tabii ki isterim. Bunun için bir görev verilirse hazırım. Ama öncesinde aslında çocuğumu da zaman ayırıp biraz dinlenmek isterim" ifadelerini kullandı.

"Tekrardan ayağa kalkacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum"

Karate sporunun yeniden ayağa kalkmasını sabırsızlıkla beklediğini aktaran Arapoğlu, "Aslında ben Türkiye'de karate sporunu olimpiyatlardan önce ve sonra olarak değerlendirebilirim. Çünkü olimpiyat zamanı çok büyük bir değer gördüm. İlgi biraz düşmüştü sonrasında. Biz şimdi bunu tekrar ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Geçen haftalarda ülkemizde Premier Lig yapıldı. Bu gerçekten önemli bir adımdı. Ben tekrardan ayağa kalkacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Serap Özçelik, Etkinlikler, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serap Özçelik Arapoğlu: Karateyi Yeniden Canlandıracağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı
Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro’dan Beyaz Saray’da dostluk gösterisi Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro'dan Beyaz Saray'da dostluk gösterisi
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Alanyaspor’u tek başına destekledi Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor Alanyaspor'u tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor

15:55
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu
Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 16:07:39. #7.11#
SON DAKİKA: Serap Özçelik Arapoğlu: Karateyi Yeniden Canlandıracağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.