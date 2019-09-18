Seray Sever Gel Konuşalım'da neden yok?

Gündüz kuşağı programı Geli Konuşalım'ın saati yeniden revize edildi, program artık 9.30-14.00 saatleri arasında yayınlanıyor. 09-30-11.30 arasında Cansu Canan Özgen'in Hakan Ural'a eşlik ediyor, 11.30'dan sonra ise Seray Sever ve Eylem İpek Şafak programa dahil oluyor. Bu nedenle programın ilk 1 saatinde ünlü sunucu yer almıyor.