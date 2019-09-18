Seray Sever Gel Konuşalım'da neden yok?
1 saat önce
Gündüz kuşağı programı Geli Konuşalım'ın saati yeniden revize edildi, program artık 9.30-14.00 saatleri arasında yayınlanıyor.
Gündüz kuşağı programı Geli Konuşalım'ın saati yeniden revize edildi, program artık 9.30-14.00 saatleri arasında yayınlanıyor. 09-30-11.30 arasında Cansu Canan Özgen'in Hakan Ural'a eşlik ediyor, 11.30'dan sonra ise Seray Sever ve Eylem İpek Şafak programa dahil oluyor. Bu nedenle programın ilk 1 saatinde ünlü sunucu yer almıyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:50
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