Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın

06.04.2026 16:00
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, yaptığı açıklamayla sevenlerini duygulandırdı. Ortaç, “Bana bir söz verin, ben ölünce bu şarkıları yaşatın” diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden Serdar Ortaç, yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Ünlü sanatçı, kariyeri ve şarkılarıyla ilgili samimi ifadeler kullandı.

"BU ŞARKILARI YAŞATIN"

Ortaç, sevenlerine seslenerek, “Bana bir söz verin, bu şarkıları yaşatın. Bunlara sağlığımda klip çekmediler. Kimseye ulaştırmadılar” dedi.

"35 YILDIR AYAKTAYIM"

Sanat hayatında zor dönemler geçirdiğini de dile getiren Ortaç, “Herkes elinden geleni yaptı ben batayım diye ama hâlâ batmadım, 35 sene oldu” ifadelerini kullandı.

DUYGUSAL MESAJ

Ünlü şarkıcı, sözlerinin sonunda ise “Yakında ölüp gideceğim, bunları herkese ulaştırın” diyerek hayranlarına duygusal bir mesaj verdi.

SERDAR ORTAÇ KİMDİR

Serdar Ortaç, 16 Şubat 1970’te İstanbul’da doğan Türk pop müziği sanatçısı, söz yazarı ve bestecidir. 1994 yılında çıkardığı Karabiberim albümüyle büyük çıkış yakalayarak Türk pop müziğinin önemli isimlerinden biri haline geldi. Kariyeri boyunca birçok hit şarkıya imza atan Ortaç, sahne performansları ve açıklamalarıyla da sık sık gündeme gelmektedir. Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden sanatçı, müzik çalışmalarına devam etmektedir.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • sezginler2242 sezginler2242:
    sen öbür tarafı düşün boşver şarkıları 9 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
