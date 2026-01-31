Serdar Sertçelik Tutuklandı - Son Dakika
Serdar Sertçelik Tutuklandı

31.01.2026 19:38
Kırmızı Bülten ile iade edilen Serdar Sertçelik, ifadesinin ardından tutuklandı.

Hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme ve Bir Suçu Gizlemek, Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme" suçlarından Kırmızı Bülten çıkartılan ve Macaristan ülkesinden Türkiye'ye iade edilen Serdar Sertçelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesini müteakip Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

19:32
19:06
18:43
18:32
18:29
17:35
