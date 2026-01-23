Serik'te Sağanak Yağış İş Yerlerini Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Serik'te Sağanak Yağış İş Yerlerini Vurdu

23.01.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde sağanak yağışlar, iş yerlerinde su baskınlarına ve hasara yol açtı.

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak, bazı iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

İlçede dün başlayan kuvvetli yağış ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Çınaraltı Meydanı'nda su taşkınları meydana geldi, bazı iş yerlerini su bastı. Su baskınları sonucu iş yerlerinde hasar oluştu.

Esnaf, sabah saatlerinde iş yerlerinde temizlik ve tahliye çalışması yaptı.

Esnaf Murat Karasu, gece saatlerinde yaşanan su baskınlarında yoldan geçen araçların oluşturduğu su dalgalarının iş yerlerine dolduğunu belirterek, yağış sırasında yolun trafiğe kapatılması talebinde bulundu.

Esnaf Yunus Çalışkan ise su baskını nedeniyle iş yerindeki mobilyaların zarar gördüğünü ifade etti.

Öte yandan, Serik Kaymakamlığı ekiplerinin su baskınlarından etkilenen iş yerleri için hasar tespit çalışmalarına başladığı bildirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serik'te Sağanak Yağış İş Yerlerini Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı
Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Mourinho’dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor

12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:45
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:56
Fenerbahçe’den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 13:23:37. #7.11#
SON DAKİKA: Serik'te Sağanak Yağış İş Yerlerini Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.