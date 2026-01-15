Serik'te Yeni Sağlık Kompleksi Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Serik'te Yeni Sağlık Kompleksi Açılıyor

15.01.2026 19:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serik'te yarın saat 11.00'de yeni sağlık kompleksi açılacak, 4 hekimli aile hekimliği ve diş merkezi bulunacak.

Antalya'nın Serik ilçesinde, bünyesinde ilçe sağlık müdürlüğü, aile sağlığı ile ağız ve diş sağlığı merkezinin bulunacağı sağlık kompleksi yarın saat 11.00'de düzenlenen törenle hizmete açılacak.

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın Serik'te sağlık kompleksinin açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.

Bu kompleksin yapımına 2023'te başladıklarını anlatan Özkan, "2 yıl içerisinde bitirmiş oluyoruz. Bu kompleks içerisinde ilçe sağlık müdürlüğümüz, 4 hekimli aile hekimliği birimimiz olacak. Yine 11 hekimli ağız ve diş sağlığı merkezimiz olacak. Tüm halkımızın ücretsiz faydalandığı Sağlıklı Hayat Merkezimiz burada olacak. 112 Acil istasyonumuzun da bulunduğu bir kompleksi inşallah yarın saat 11.00'de Serik halkımızın hizmetine sunmuş olacağız." diye konuştu.

Yaklaşık 15 gün sonra Kepez'de Aile Hekimliği Birimini açacaklarını dile getiren Özkan, hemen akabinde Muratpaşa'da da Aile Hekimliği Biriminin açılışını yapacaklarını ifade etti.

Sağlık Bakanlığının "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" hedefine vurgu yapan Özkan, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda özellikle birinci basamağı güçlendirmeye yönelik Antalya'da yoğun çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Özkan, kentte aile hekimi başına düşen popülasyonunun 2 bin 700 civarında olduğunu ve 2026'nın sonunda bunu düşürmeyi hedeflediklerini belirterek, "Temel amacımız üçüncü basamaktaki yoğun başvuru ve randevu yükünü azaltıp, gerçekten üçüncü basamağa gidecek vakaları eleyerek birinci basamaktan onlara sağlık hizmetlerini idame ettirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serik'te Yeni Sağlık Kompleksi Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merdiven boşluğunda ölü bulundu Merdiven boşluğunda ölü bulundu
Hindistan’da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede
2026 yılı Fenerbahçe’ye uğurlu geldi Kanarya 3 maçta da kalesine duvar ördü 2026 yılı Fenerbahçe'ye uğurlu geldi! Kanarya 3 maçta da kalesine duvar ördü
Yol kenarında yatan köpeği ezdi, arkasına bakmadan gitti Yol kenarında yatan köpeği ezdi, arkasına bakmadan gitti
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
Tahliye olan Rezan Epözdemir’den ilk açıklama Tahliye olan Rezan Epözdemir'den ilk açıklama

19:37
Türk Akıncı TİHA’lar Halep’in Deyr Hafir kentinde
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
19:36
Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
17:58
Fatih Terim’den büyük sürpriz İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi
17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 20:03:19. #7.11#
SON DAKİKA: Serik'te Yeni Sağlık Kompleksi Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.