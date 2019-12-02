Son Dakika › Magazin › Sertab Erener söyledi Nil Karaibrahimgil dans etti! - Son Dakika Magazin
Sertab Erener söyledi Nil Karaibrahimgil dans etti!
6 saat önce
Stüdyoya girip şarkı söyleyen Sertab Erener'e eşi Emre Kula gitarıyla eşlik etti.
Stüdyoya girip şarkı söyleyen Sertab Erener'e eşi Emre Kula gitarıyla eşlik etti. Müziğe kendini kaptıran Nil Karabihimgil ise ikiliye dans ederek eşlik etti.
Grup bu özel anların görüntülerini 'En kötü günümüz böyle olsun. Bazı pazarlar da böyle olsun' notuyla paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:45
Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça'nın sağlık durumu iyiye gidiyor İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi Müge Anlı'nın "Torunum" diyerek bahsettiği Lokum isimli köpeği çıktı Şeyma Subaşı, Instagram hesabından üstsüz pozunu paylaştı