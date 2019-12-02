Son Dakika Haberleri: Sertab Erener söyledi Nil Karaibrahimgil dans etti!
Son Dakika Magazin Sertab Erener söyledi Nil Karaibrahimgil dans etti! - Son Dakika Magazin

Sertab Erener söyledi Nil Karaibrahimgil dans etti!

6 saat önce

Stüdyoya girip şarkı söyleyen Sertab Erener'e eşi Emre Kula gitarıyla eşlik etti.

Sertab Erener söyledi Nil Karaibrahimgil dans etti!, System.String[]

Stüdyoya girip şarkı söyleyen Sertab Erener'e eşi Emre Kula gitarıyla eşlik etti. Müziğe kendini kaptıran Nil Karabihimgil ise ikiliye dans ederek eşlik etti.


Grup bu özel anların görüntülerini 'En kötü günümüz böyle olsun. Bazı pazarlar da böyle olsun' notuyla paylaştı.

Sertab Erener, Kula, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:45 
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