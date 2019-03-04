Sertab'ın Müzikali Bu Kez 'Eğitimde Fırsat Eşitliği' İçin Sahnede!

26 Mart 2019 Salı günü saat 20:30'da UNIQ Hall'da gerçekleşecek etkinliğin geliri Darüşşafakalı öğrencilerin eğitimi için Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlanacak.

Türkiye'nin en önemli sanatçılarından Sertab Erener, 1863 yılından bu yana eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti için sahne alıyor. Sanatseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği ve her biri kapalı gişe oynayan "Sertab'ın Müzikali" projesi kapsamında eğitim sevdalılarıyla bir araya gelecek Sertab Erener, Darüşşafaka öğrencileri için 26 Mart Salı günü saat: 20:30'da UNIQ Hall'da unutulmaz bir gösteriye imza atacak.

ELDE EDİLECEK TÜM GELİR EĞİTİME HARCANACAK

Koreografisi ve sahne yönetimi Beyhan Murphy, kostüm tasarımları ise Belma Özdemir'e ait Sertab'ın Müzikali'nin mekân sponsorluğunu ise Pangea üstleniyor. Organizasyondan elde edilecek tüm gelir Darüşşafaka öğrencilerinin aldığı eğitimde teknolojik dönüşümün sağlanması için bilgisayar laboratuvarının yenilenmesinde kullanılacak.

ÜNLÜ SANATÇILARDAN DARÜŞŞAFAKA'YA DESTEK

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum örgütü olan Darüşşafaka Cemiyeti'nin yararına konser geleneği 2008 yılında Sezen Aksu ile başlamış; daha sonra Ferhat Göçer, Kenan Doğulu, Funda Arar, Sertab Erener, Nilüfer, Enbe Orkestrası, Mor ve Ötesi, Şebnem Ferah, Tarkan ve Fazıl Say'ın destekleriyle devam etmişti.