Sertaç Güven Artvin Trabzonspor Taraftarlarıyla Buluştu - Son Dakika
12.01.2026 12:33
Eski yönetici Sertaç Güven, Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Trabzonspor eski yöneticisi Sertaç Güven, Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği yönetimiyle bir araya geldi.

Güven, Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Sarayoğlu, yönetim kurulu üyeleri Alim Çelik ve Murathan Taşkın'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Sarayoğlu, derneğin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi vererek, Artvin'de Trabzonspor'a büyük bir ilginin olduğunu söyledi.

Sarayoğlu, dernek olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Trabzonspor, Artvin, Futbol, Güncel, Son Dakika

