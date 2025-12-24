Serum Sonrası Ölüm: Doktor Yargılanıyor - Son Dakika
Serum Sonrası Ölüm: Doktor Yargılanıyor

24.12.2025 17:17
Afyonkarahisar'da bir hastanın serum sonrası ölümüyle ilgili doktor yargılanmaya başladı.

Afyonkarahisar'da bir kişinin serum yapıldıktan sonra fenalaşarak öldüğü iddiasıyla ilgili sanık doktorun yargılanmasına başlandı.

Afyonkarahisar 7. Asliye Ceza Mahkemesinde "taksirle ölüme neden olma" suçundan açılan davanın ilk duruşmasında, tutuksuz yargılanan sanık S.E. ile tanıklar, yaşamını yitiren Mehmet Gündoğan'ın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

S.E, mahkeme heyetine, 13 Ocak'ta grip, bademcik şikayetiyle özel kliniğe gelen Gündoğan'ın sözlü onayıyla tedaviye başladığını belirtti.

İçerikleri hakkında bilgi verdiği iki serumun Gündoğan'a takıldığını anlatan S.E, hastanın o gün penisilin kaynaklı öngörülemeyen alerjiye bağlı olarak nefes almakta güçlük çekmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekibini çağırdıklarını ifade etti.

Bir süre sonra ambulansla entübe edilerek hastaneye kaldırılıp yoğun bakımda yaşamını yitiren Gündoğan için gerekli tetkiklerle birlikte ellerinden geleni ekibiyle yaptıklarını savunan S.E, mahkeme heyetinden beraatini talep etti.

Maktulün eşi Songül Gündoğan da özel klinikte ihmallerin olduğunu gerekçe göstererek suçluların cezalandırılmasını istedi.

Tanık beyanlarının alınması sonrası duruşma 3 Mart 2026'ya ertelendi.

Mehmet Gündoğan (38), 13 Ocak'ta grip şikayetiyle gittiği özel klinikte tedavi sırasında takılan serum sonrası nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaşmıştı.

İhbar üzerine kliniğe gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğan, yoğun bakıma alındıktan bir süre sonra hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
