Servetinin yarısını kaybeden Zuckerberg, kriptodan umudunu kesti

Geçen yıl adını Facebook'tan Meta Platforms'a değiştiren sosyal medya devi şaşırtan bir karar aldı. Kripto para cüzdan hizmeti Novi'yi Eylül ayında kapatacağını duyurdu. Bir süredir kripto para ve dijital varlıklar ile ilgili testler yürüten Meta, son hamlesiyle birlikte kripto paralardan tamamen çekilmiş durumda.

Meta, kripto para cüzdanı Novi'nin fişini çekiyor

Novi'nin amacı, Facebook veya WhatsApp üzerinden hızlı bir şekilde kripto para transferi yapılmasını sağlamaktı. Novi cüzdanındaki ödemeler ilk aşamada ABD dolarına eşdeğer Pax Dollar (USDP) stablecoin ile yapıldı. Cüzdan, Novi uygulamasına ek olarak WhatsApp üzerinden kullanılabiliyordu.

Meta'nın son duyurusuna göre, Novi uygulaması ve WhatsApp'ın bir parçası olan Novi özelliği 1 Eylül'den itibaren kullanılamayacak. 21 Temmuz tarihinden sonra cüzdanlara para eklemesi yapılamayacak ve kullanıcıların kripto paralarını tamamen çekmeleri istendi.

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Meta, Novi hizmetini kapatıyor olsa da, projeyi tam olarak iptal etmiyor. Kripto para cüzdan teknolojisini metaverse geliştirme gibi gelecekteki diğer ürünlerde kullanmayı planladığını söyledi. Şirket sözcüsü Bloomberg'e yaptığı açıklamada şunları aktardı:

Meta'yı blockchain üzerinde oluşturmak ve dijital koleksiyonlar gibi yeni ürünler sunmak için bu alandan zaten yararlanıyoruz. Bu teknolojilerin metaverse'e getirebileceği değer konusunda çok iyimser olduğumuz için, web3'te bizden daha fazlasını göreceksiniz.

Meta'nın kripto para ve cüzdan projeleri aslında son yıllara damgasını vurmayı başardı. Daha önce Diem isimli (ilk ismi Libra'ydı) dijital varlığını sunan ve kısa sürede başarısızlığını kabul eden Meta, Diem Association'ı sattı ve ekibini dağıttı.

Meta blockchain ürünlerinden tamamen uzaklaşmış değil. İlerleyen süreçte şirketin Facebook üzerinden NFT yayınlaması bekleniyor. Mayıs ayında başlatılan çalışmalara göre, NFT üretilmesine izin verileceği olası beklentiler arasında.

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