Serviks Kanseri Farkındalığı Etkinliği Trabzon'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Serviks Kanseri Farkındalığı Etkinliği Trabzon'da

Serviks Kanseri Farkındalığı Etkinliği Trabzon\'da
13.01.2026 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla sağlık etkinliği düzenlendi.

Trabzon'da, Serviks Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Ortahisar Sağlık Müdürlüğünce Erdoğdu Sağlıklı Hayat Merkezi bahçesinde organize edilen etkinliğe sağlık personeli katıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Erdem Malkoç, rahim ağzı kanserine dikkat çekmek, erken teşhis ve tedavi oranlarını artırmaya yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla programlar düzenlendiklerini söyledi.

Malkoç, rahim ağzı kanserinin dünya genelinde meme, akciğer ve kalın bağırsak kanserlerinden sonra dördüncü sıklıkta görüldüğünü, Türkiye'de de görülme sıklığı bakımından ilk 10 kanser arasında yer alan önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurguladı.

Erken evrelerde tespit edilen kanserlerde hem tedavi başarısının hem de yaşam kalitesinin önemli ölçüde arttığına işaret eden Malkoç, "Ulusal kanser tarama programı kapsamında 30-65 yaş arası kadınlarımıza 5 yılda bir ücretsiz olarak HPV-DNA testi ile tarama yapılmaktadır." dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevdegül Aydın Mungan da rahim ağzı kanseri ve erken teşhisin önemi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Programda, Karadeniz'in geleneksel yeni yıl kutlaması Kalandar dolayısıyla eğlence de düzenlendi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Trabzon, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Serviks Kanseri Farkındalığı Etkinliği Trabzon'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
İsmi birçok takımla anılıyordu Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

14:28
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
13:37
Adliyede kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 15:03:18. #7.11#
SON DAKİKA: Serviks Kanseri Farkındalığı Etkinliği Trabzon'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.