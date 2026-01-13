Serviks Kanseri Farkındalığı Etkinliği Trabzon\'da

Trabzon'da, Serviks Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Ortahisar Sağlık Müdürlüğünce Erdoğdu Sağlıklı Hayat Merkezi bahçesinde organize edilen etkinliğe sağlık personeli katıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Erdem Malkoç, rahim ağzı kanserine dikkat çekmek, erken teşhis ve tedavi oranlarını artırmaya yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla programlar düzenlendiklerini söyledi.

Malkoç, rahim ağzı kanserinin dünya genelinde meme, akciğer ve kalın bağırsak kanserlerinden sonra dördüncü sıklıkta görüldüğünü, Türkiye'de de görülme sıklığı bakımından ilk 10 kanser arasında yer alan önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurguladı.

Erken evrelerde tespit edilen kanserlerde hem tedavi başarısının hem de yaşam kalitesinin önemli ölçüde arttığına işaret eden Malkoç, "Ulusal kanser tarama programı kapsamında 30-65 yaş arası kadınlarımıza 5 yılda bir ücretsiz olarak HPV-DNA testi ile tarama yapılmaktadır." dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevdegül Aydın Mungan da rahim ağzı kanseri ve erken teşhisin önemi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Programda, Karadeniz'in geleneksel yeni yıl kutlaması Kalandar dolayısıyla eğlence de düzenlendi.