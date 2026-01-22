Serviks Kanseri İçin Erken Tanı ve HPV Aşısı Önerisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Serviks Kanseri İçin Erken Tanı ve HPV Aşısı Önerisi

22.01.2026 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, serviks kanserinin erken tanı ile tedavi edilebileceğini vurguladı.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, serviks kanserinin (rahim ağzı kanseri) erken tanı konulduğunda yüksek oranda tedavi edilebildiğini belirterek, "HPV aşısı, serviks kanserine yol açan yüksek riskli HPV tiplerine karşı güçlü bir koruma sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Dernek tarafından, Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla, yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, serviks kanserinin dünyada kadınlarda en sık görülen jinekolojik kanserlerden biri olduğunu belirtti.

Bu kanserin büyük oranda İnsan Papilloma Virüsü (HPV) enfeksiyonuyla ilişkili olduğunu aktaran Karadurmuş, "Serviks kanseri önlenebilir ve erken tanı konulduğunda yüksek oranda tedavi edilebilir bir kanser türüdür. HPV aşısı, serviks kanserine yol açan yüksek riskli HPV tiplerine karşı güçlü bir koruma sağlamaktadır." açıklamasında bulundu.

Düzenli Pap-smear testi ve HPV taramalarının serviks kanserinin henüz belirti vermeden, erken evrede saptanmasına olanak tanıdığını vurgulayan Karadurmuş, "Erken tanı sayesinde hastalık tamamen tedavi edilebilmekte, yaşam kalitesi ve sağ kalım oranları belirgin şekilde artmaktadır." bilgisini verdi.

Karadurmuş, serviks kanserinin çoğu zaman erken evrede belirti vermeyebileceğinin altını çizerek, şikayet olmasa dahi düzenli jinekolojik muayene ve tarama testlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini kaydetti.

"Düzenli kontrollerini ihmal etmemeye davet ediyoruz"

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gökşen İnanç İmamoğlu ise Serviks Kanseri Farkındalık Haftası'nın kadınları bilinçlendirmek, yanlış inanışları ortadan kaldırmak ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini hatırlatmak için önemli fırsat olduğunu belirtti.

Bilgi, aşı ve tarama ile serviks kanserinin büyük ölçüde önlenebileceğine işaret eden İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu farkındalık haftasında tüm kadınları sağlıklarını korumak için tarama programlarına katılmaya, HPV aşısı konusunda bilgi almaya ve düzenli kontrollerini ihmal etmemeye davet ediyoruz. Erken tanı hayat kurtarır. Serviks kanseri önlenebilir bir kanserdir."

Kaynak: AA

Güncel, HPV, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serviks Kanseri İçin Erken Tanı ve HPV Aşısı Önerisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
İzlemeyenler çok şey kaçırdı İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis’ten geçti En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti
YPG’nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası
Sındırgı’da deprem fırtınası 100’e yakın sarsıntı kaydedildi Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi

00:10
Bilecik, Yalova ve Niğde’ye yeni emniyet müdürleri
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri
23:55
Yerine kim gelecek Tedesco’dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
Yerine kim gelecek? Tedesco'dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
22:40
Fenerbahçe, Aston Villa’ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
22:33
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek
22:23
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
22:01
MHP’li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 00:41:55. #7.11#
SON DAKİKA: Serviks Kanseri İçin Erken Tanı ve HPV Aşısı Önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.