Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

05.07.2022 21:00
Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Altaylılar Mahallesi Abdullah Tugay Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan servis minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada servis munubüsünde bulunun bir kişi ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


YORUMLAR
500
Son dakika 3. sayfa: Motosiklet kazasında baba ve kızı yaralandı Son dakika 3. sayfa: Motosiklet kazasında baba ve kızı yaralandı Son dakika haberi! Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Son dakika haberi! Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:54 Beşiktaş, Wout Weghorst'u 1 sezonluk renklerine kattı!
19:58 Tahıl koridoru konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 hafta 10 gün içerisinde görüşmeleri yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız
19:52 Otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu 28 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
19:29 Ahmet Davutoğlu 2023 seçimleri hakkında konuştu: Kolay olmayacak
19:21 Tartıştığı 2 kardeşini ve araya giren annesine kurşun yağdıran genç, intihar etti
18:27 Federasyon soruşturma başlattı! Sierra Leone'da oynanan iki maçta toplam 187 gol atıldı
16:36 Binali Yıldırım enflasyon ve Dodurga seçimleri hakkında konuştu: Tedbirler henüz bitmedi
17:32 Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti
17:04 Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı
17:02 Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 21:06:27. #1.13#
SON DAKİKA: Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement