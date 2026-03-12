Sevde Tunç'un Belgesel Gösterimleri ABD'de

(İSTANBUL) - Belgesel yönetmeni ve fotogˆrafçı Sevde Tunç, bellek ve göç temaları etrafında ürettigˆi belgesel çalıs¸malarını, Amerika Birles¸ik Devletleri'nde "Hafızayı Görmek" bas¸lıgˆıyla düzenlenen özel gösterimlerde beğeniye sundu. Tunç'un belgeselleri, Columbia Üniversitesi ve New York Eyaleti'ndeki Alfred State College'da (SUNY) gerçekles¸tirilen gösterim ve söyles¸iler kapsamında akademik izleyiciyle bulus¸tu.

ABD'de bulunan iki üniversitede "Hafızayı Görmek" bas¸lıgˆıyla düzenlenen etkinliklerde Tunç'un bellek ve göç odagˆında gelis¸tirdigˆi iki belgesel çalıs¸ma "Bir Bas¸ka Köy" ve "Mübadil Romanlar" izleyicilerle paylas¸ıldı. Gösterimler, belgesel sinemanın hafızayı yalnızca anlatılar üzerinden degˆil; görüntü, ses ve gündelik yas¸am pratikleri aracılıgˆıyla nasıl görünür kılabildigˆini tartıs¸maya açtı.

Tunç'un yönettigˆi Bir Bas¸ka Köy, kırsal bir cogˆrafyada ekolojik yas¸am ve dayanıs¸ma pratiklerini odagˆına alan bir belgesel çalıs¸ma... Film, gündelik hayat içinde kurulan ortak üretim ve ilis¸kiler üzerinden yas¸ayan bir hafızanın nasıl olus¸tugˆunu gözlemci bir belgesel diliyle ele alıyor. Kadınların öncülügˆünde gelis¸en dayanıs¸ma agˆlarının mekanla kurulan ilis¸kiyi ve kolektif bellegˆi nasıl dönüs¸türdügˆünü görünür kılan film, ekolojik yas¸am pratikleri ile toplumsal dayanıs¸ma arasındaki ilis¸kiye odaklanıyor.

Multimedya belgesel projesi Mübadil Romanlar ise Türkiye ile Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesi sonucunda Selanik'ten Anadolu'ya göç etmek zorunda kalan Roman ailelerin çocuklarının anlatılarına odaklanıyor. Fotogˆraf, video ve ses kayıtlarını bir araya getiren proje, zorunlu göç deneyiminin kus¸aklar boyunca aktarılan kolektif hafızasını ele alırken Roman toplumuna yönelik yerles¸ik önyargıları sorgulayan alternatif bir anlatı alanı olus¸turuyor.

Gösterimlerin ardından gerçekles¸tirilen söyles¸ilerde Sevde Tunç, belgesel sinemada hafıza, göç ve görsel anlatı arasındaki ilis¸ki üzerine degˆerlendirmelerde bulundu. Tunç, üretim pratigˆini, "Belgesel sanatçısı olarak kadınların, dogˆanın ve toplumların hafızasını görünür kılan hikayeler anlatıyorum. Benim için bellek geçmis¸te kalan bir s¸ey degˆil; göçle birlikte sürekli yeniden kurulan ve bugünü s¸ekillendiren yas¸ayan bir alan" sözleriyle anlattı.

Columbia Üniversitesi ve Alfred State College'da gerçekles¸tirilen etkinlikler, Tunç'un Amerika'da gelis¸tirmekte oldugˆu "Women Storytellers" adlı görsel hikaye anlatımı platformu kapsamında yürüttügˆü çalıs¸maların bir parçası olarak öne çıkıyor. Belgesel film, fotogˆraf ve sözlü anlatımı bir araya getiren platform, farklı cogˆrafyalardan hikayeleri bulus¸turmayı amaçlıyor.

Columbia Üniversitesi ve Alfred State College'da gerçekles¸tirilen gösterimlerin ardından Tunç'un bellek ve göç temalı belgesel çalıs¸malarının ABD'de farklı üniversitelerde düzenlenecek yeni gösterim ve söyles¸ilerle izleyiciyle bulus¸ması için hazırlıklar sürüyor.

