Sevgilisi Eda'yı iple boğan sanığa müebbet hapis

ORDU'nun Altınordu ilçesinde tartıştığı sevgilisi Eda Evli'yi (22) iple boğduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Sinan Şimşek (37), 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 24 Mart 2022 tarihinde Bahçelievler Mahallesi Soya Sitesi'nde meydana geldi. Dışarıda doğum gününü kutlayan Sinan Şimşek, iddiaya göre sevgilisi Eda Evli ile alkol aldı. Daha sonra eve gelen Şimşek ve Evli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eda Evli, cep telefonuna indirdiği KADES uygulaması ile polise haber verdi. Ühbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan ekipler, kapı açılmayınca balkondan tırmanıp, giriş kattaki daireye ulaştı. Eda Evli'nin hareketsiz yattığını gören ekipler, kapıyı açıp sağlık görevlilerini içeri aldı. Dövüldüğü belirlenen Eda Evli, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İncelemede genç kadının iple boğulduğu tespit edildi. Olay sonrası gözaltına alınan Sinan Şimşek ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Sinan Şimşek hakkında Ordu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açıldı. 4'üncü duruşmaya tutuklu sanık Şimşek, SEGBİS aracılığı ile katıldı. Eda Evli'nin yakınları ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Sinan Şimşek'in haksız tahrike ilişkin savunmalarını kabul etmedi. Tahrik indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, Sinan Şimşek'i 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.