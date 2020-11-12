Şevval Şahin'in küvet pozu olay oldu!

Genç model Şevval Şahin, pandemi döneminde sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la yaptığı partilerle olaya yaratmıştı.

AÇIKLAMALARIYLA TEPKİ TOPLADI Düzenlendikleri etkinliklerin koronavirüs partisi olarak anılmasının haksızlık olduğunu söyleyen Şahin, katıldığı programlarla da dikkatleri üzerine çekmişti.

Partilerinde abartıldığından daha az vaka olduğunu belirten Türkiye güzeli, katıldığı Youtube kanalında yarı İngilizce yarı Türkçe konuşması tepkilerin odağındaki isim olmuştu.

Konuşmasını eleştirenlere "Türk olmaktan gurur duyuyorum" diyerek cevap veren Şahin, 'Sorgu Sual' programında "I·stiklal Mars¸ı'nı biliyor musunuz?", "Atatu¨rk'u¨n herhangi bir so¨zu¨nu¨ biliyor musunuz?" sorularına yanıt verememişti ve gerilmişti.

SEVGİLİSİNİN YANINA GİTTİ Kültürel lince maruz kaldığı öne sürülerek destek gören Şevval Şahin, Miami'ye sevgilisinin yanına gitti.

Son yaşadıklarından dolayı çok üzgün ve kırgın olduğunu ifade eden Şahin, Miami'deki mutluluğunu yaptığı paylaşımlarla gösterdi.

Son olarak sosyal medyadan küvette verdiği pozları yayınlayan Şahin, paylaşımına, "Bana daha çok köpük verin" notunu ekledi.

Ünlü modelin fotoğrafında yüzüne uyguladığı maske de dikkatlerden kaçmadı.