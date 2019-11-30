Şevval Sam ve Talat bulut'a mahkemeden kötü haber!

"Yasak Elma" dizisinin kostüm asistanı Özge Ş.'ye tacizde bulunduğu öne sürülen Bulut, rol arkadaşı Şevval Sam'ın kendisini "tacizci" diye yaftaladığını ileri sürerek 100 bin liralık tazminat davası açmıştı. Sam da 101 bin liralık karşı davayla cevap vermişti. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karşılıklı tazminat davalarının karar duruşmasında tarafları avukatları temsil etti. Mahkeme iki davayı da reddetti.