Seyahat izin belgesini gösterdi, ceza yemekten kurtulamadı - Son Dakika

Seyahat izin belgesini gösterdi, ceza yemekten kurtulamadı

Seyahat belgesini gösterdi ama polisi ikna edemedi

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerine şehirlerarası seyahat izin belgesi göstererek dolaşabileceğini düşünen vatandaşa, 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçe dışından gelen ve kısıtlama günlerini Karasu'da geçiren Z.N. isimli kadın, sokağa çıkma izin belgesi olmadan aracıyla alışverişe çıktığı esnada İncilli Mahallesi Plaj Caddesi, üzerinde bulunan polis ekiplerinin denetimine takıldı. Et almak için aracıyla dışarı çıktığını belirten Z.N., polis ekiplerine seyahat izin belgesini gösterdi. Seyahat izin belgesi ile ilçede aracıyla dışarı çıkabileceğini düşünen kadın sürücü, cezadan kaçamadı. Kadın sürücünün dakikalarca süren ikna çabası ise netice vermedi. Sokağa çıkma izin belgesi olmadan çıkan kadın sürücüye, kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira cezası kesildi.

Öte yandan, kadın sürücünün polis ekiplerini ikna etme çabası devam ederken denetime takılan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden farklı bir araçta bulunan iki kişiye de cezai işlem uygulandı.