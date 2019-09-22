Son Dakika Haberleri: Seyahat şirketi Thomas Cook iflasa gidiyor
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Seyahat şirketi Thomas Cook iflasa gidiyor

1 saat önce

İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook'un finansal sorunlar nedeniyle iflasın eşiğinde olduğu belirtildi.

Seyahat şirketi Thomas Cook iflasa gidiyor, System.String[]

İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook'un finansal sorunlar nedeniyle iflasın eşiğinde olduğu belirtildi.


İngiliz medyasında seyahat şirketi Thomas Cook'un 210 milyon euro desteğe ihtiyaç duyduğu ve iflasın eşiğinde olduğu öne sürüldü. Thomas Cook'un bugün hissedarlar ve alacaklılarla konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştireceği belirtildi.


178 yıllık şirketin beklenen mali desteği karşılayamaması durumunda gelecek hafta iflasının açıklanması bekleniyor. Bu durumun yurt dışında bulunan yaklaşık 165 İngiliz yolcuyu etkileyeceği ifade edilirken, İngiliz Sivil Havacılık Otoritesi'nin (CAA) yolcuların geri dönebilmesi için harekete geçtiği belirtildi.


Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden biri olan Thomas Cook 1841 yılında kuruldu. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre şu anda yurt dışında toplamda 600 bin Thomas Cook yolcusu bulunuyor. Bünyesinde 9 bini İngiltere'de 22 bin çalışan bulunan şirket, 16 farklı ülkede yılda 19 milyon kişiye hizmet veriyor. - STOCKHOLM

Thomas Cook, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:56 Kaynak: İHA
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