Seydikemer'de Fırtına ve Dolu Seraları Vurdu
Seydikemer'de Fırtına ve Dolu Seraları Vurdu

27.01.2026 16:30
Seydikemer'de hortum ve fırtına nedeniyle 100 dönüm sera zarar gördü, hasar tespiti başladı.

Seydikemer'de hortum, fırtına ve dolu seraları vurdu: 100 dönüm zarar

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde etkili olan sağanak, fırtına, dolu ve hortum, tarım alanlarında büyük hasara yol açtı. Kumluova Mahallesi'nde yaklaşık 100 dönüme yakın sera zarar gördü.

Seydikemer ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak kısa sürede şiddetini artırdı. Sağanakla birlikte fırtına etkili oldu. Dolu yağışı ve hortumun da görüldü bölgede seralar zarar gördü. İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönüme yakın seranın zarar gördüğü, dolu yağışı nedeniyle bazı ürünlerde de kayıplar oluştuğu belirtildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz ve Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını ve ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Zarar gören sera alanları dronla görüntülendi.

'GEREKLİ GİRİŞİMLER YAPILACAK'

İncelemelerde bulunan AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, üretimin sürekliliğinin önemine dikkat çekerek, zarar gören üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli girişimlerin yapılacağını belirtti.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Seydikemer'de Fırtına ve Dolu Seraları Vurdu - Son Dakika

SON DAKİKA: Seydikemer'de Fırtına ve Dolu Seraları Vurdu - Son Dakika
