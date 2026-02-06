Seydikemer\'de Köprü Çöktü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü.
İlçede gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle derelerdeki su seviyesi yükseldi.
Seki Çayı üzerindeki Seki ile Dont Mahallesi'nin bağlantısını sağlayan, Çukur Ceylan mevkisindeki köprüde çökme meydana geldi.
Köprünün çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Bölgeye ulaşım, alternatif yollardan sağlanıyor.
