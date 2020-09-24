Seydişehir'de Kovid-19 tedbirleri denetimleri - Son Dakika

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçedeki iş yerlerini denetledi.

Kaymakam Aydın Erdoğan, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca ile birlikte esnafı gezerek, alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kaymakam Erdoğan, denetimlerde sosyal mesafeye ve maske eldiven kullanımına dikkat edilmesi, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri ve işyerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

Kaymakam Erdoğan, denetimlerin sıkı bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, kurallara uymayan vatandaşların uyarıldığını ve hayatın her alanında Seydişehir'de denetimlerin kesintisiz sürdürüleceğini söyledi.