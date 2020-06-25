Seydişehir'de peyzaj çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Seydişehir Belediyesi, ilçe genelinde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı açıklamada, daha yaşanılabilir ve daha temiz bir çevre için çalışmaların son sürat devam ettiklerini belirtti.

Tutal, bu kapsamda Seydi Şifa Termal Tesisleri'nde de peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Seydi Şifa Termal Tesisleri'nin ilçenin turizmde dışa açılan kapısı olduğunu ifade eden Tutal, şunları kaydetti:

"Misafirlerimizi ağırladığımız konuk evimiz. Seydi Şifa Termal Tesislerimizde 2 adet yüzme havuzu, 6 adet termal havuz, buhar ve kür odaları, Türk Hamamı, fitness salonları, saunası, vitamin kafeleri bulunmaktadır. Pandemi sürecinde hizmet veremeyen Seydi Şifa Termal Tesislerimiz en kısa zamanda tekrar misafirlerini ağırlamaya devam edecek. Resmi açılışını ilerleyen tarihlerde gerçekleştirerek ilçemiz tanıtımına ve istihdamına büyük katkı sağlayacağız."