Seyfülislam Kaddafi Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Seyfülislam Kaddafi Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Seyfülislam Kaddafi Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
03.02.2026 23:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya'nın devrik lideri Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam, Zintan’da uğradığı saldırıda öldürüldü.

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Libya basını, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldüğünü bildirdi. Libya basınında yer alan haberlerde, 53 yaşındaki Kaddafi'nin yıllardır yaşadığı Libya'nın Zintan kentinde öldürüldüğü aktarıldı.

Saldırı Kaddafi'nin siyasi danışmanı Abdullah Osman tarafından doğrulandı, ancak saldırganlar ve cinayetin koşulları henüz bilinmiyor. Libyalı yetkililer, henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

İdam cezasına çarptırılmıştı

Seyfülislam Kaddafi, Libya'da hiçbir zaman resmi bir görevde bulunmazken, 2000'den 2011'e kadar babasının ikinci adamı olarak kabul edildi. Seyfülislam Kaddafi, babasının devrilmesinin ardından Bedevi aşiret mensubu kılığına girerek komşu ülke Nijer'e kaçmaya çalıştığı sırada Libyalı bir göçebe tarafından ihbar edilmiş ve yakalanmıştı.

Seyfülislam Kaddafi, 2011'de Zintan'da hapse atılmış ve mahkeme tarafından savaş suçlarından dolayı kurşuna dizilerek idam cezasına çarptırılmıştı ancak 2017'de bir af yasası kapsamında serbest bırakılmıştı. Seyfülislam Kaddafi, hakkında ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından da savaş suçlarından dolayı hakkında tutuklama emri çıkarılmıştı.

Başkanlığa adaylık başvurusu yapmıştı

Seyfülislam Kaddafi, 14 Kasım 2021'deki başkanlık seçimi için adaylık başvurusunda bulunmuş ardından cinayet ve savaş suçları nedeniyle hakkında nihai yargı kararı olduğu için adaylığı iptal edilmişti. Seyfülislam Kaddafi'nin karara itirazı tansiyonu yükseltmiş, seçim sürecinin çökmesine ve Libya'nın siyasi krizini derinleştirmişti. - TRABLUS

Kaynak: İHA

Seyfülislam Kaddafi, Güvenlik, 3. Sayfa, Kaddafi, Libya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyfülislam Kaddafi Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı
Altında ibre tersine döndü Altında ibre tersine döndü
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu 96 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! 96 şüpheli yakalandı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

22:41
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
22:23
Libya basını: Muammer Kaddafi’nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Libya basını: Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
21:50
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan’dan haber var
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan'dan haber var
21:35
Norveç monarşinin devamını seçti
Norveç monarşinin devamını seçti
21:23
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 23:39:37. #7.11#
SON DAKİKA: Seyfülislam Kaddafi Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.