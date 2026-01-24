Şeyh Ömer Hamid el-Cilani Vefat Etti

Yemen'in önde gelen alimlerinden, Mekke-i Mükerreme Şafii Müftüsü Şeyh Ömer Hamid el-Cilani hayatını kaybetti.

Yemen'in resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Başkanlık Konseyi üyesi ve Hadramevt Valisi Salim el-Hanbeşi, yayımladığı taziye mesajında, Cilani'nin "Allah'a davet ve ilimle dolu bir ömrün ardından vefat ettiğini" duyurdu.

Cilani'nin "hayatını İslam'a hizmete ve Şafii fıkhını öğretmeye adamış, tebliğ ve eğitimde Hazreti Peygamber'in yöntemini izleyen büyük alimlerden biri olduğunu" vurgulayan Hanbeşi, "Hadramevt, Yemen ve ötesindeki ilim talebeleri ve toplum üzerinde derin bir etki bıraktığını" ifade etti.

Hanbeşi, Cilani'nin vefatını "Hadramevt, Yemen ve İslam dünyası için büyük bir kayıp" olarak nitelendirdi.

Mısır'daki Ezher Yüksek Alimler Konseyi üyesi Ali Cuma da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İslam ümmeti ve Ehl-i Sünnet alimleri, davetçileri ve sufileri olarak sevgili Ömer bin Hamid bin Abdulhadi el-Cilani'nin vefatından dolayı büyük üzüntü duyuyoruz." dedi.

Cuma, Cilani'nin ilim ve tebliğ amaçlı bir yolculuk için Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya giderken uçakta vefat ettiğini kaydetti.

Mısır Vakıflar Bakanı Usame el-Ezheri de taziye mesajında, Cilani'yi "mürebbi bir alim ve seçkin bir fakih" olarak nitelendirerek, Cilani'nin Mekke'de Şafii mezhebinin müftüsü olduğunu ve bir ilim yolculuğu esnasında hayatını kaybettiğini belirtti.

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının yayımladığı taziye mesajında da şu ifadelere yer verildi:

"Şeyh Ömer el-Cilani Hazretleri'nin irşad seferi esnasında Rahmet-i Rahman'a kavuştuğunu teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Ülkemizi de sıkça teşrif eden merhum Şeyh Efendi'ye Mevla Teala'dan rahmet; kederli ailesine, talebelerine ve tüm Ehl-i Sünnet camiasına sabr-ı cemil niyaz ederiz."

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Hamdi Arslan ise Cilani hakkında "Cakarta'ya ilmi bir yolculuk için giderken, dinine hizmet ve tebliğ derdiyle yola çıkmış bir halde Rabbine kavuştu. Sonu sürekli hayırda yürüyenlerin sonu, hayatı ise sadıkların hayatı gibi oldu." ifadelerini kullandı.

Arslan, merhumun "ilim ve tezkiye (nefis terbiyesi) ehli olduğunu, şerefli ve köklü bir nesepten geldiğini, vakarı, güzel ahlakı ve Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat çizgisine bağlılığıyla tanındığını" belirterek, ayrıca onun "ilim ile ameli, davet ile tezkiyeyi birleştiren, şöhretten uzak ama gönüllere yakın, talebeleri ve sevenleri üzerinde iz bırakan bir şahsiyet" olduğunu vurguladı.

Yemenli kaynaklara göre, Cilani 1950 yılında dünyaya geldi. Köklü bir ilim, marifet ve tasavvuf mirasına sahip bir ailede yetişti. Şafii fıkhındaki yetkinliği ve etkili eğitim faaliyetleriyle tanındı.

Genç yaşta ilim tahsili ve irşad faaliyetleri için Mekke'ye yerleşen Cilani, burada Şafii mezhebinin müftüsü ve fıkıh öğrencileri için önde gelen bir otorite haline geldi. İslam dünyasındaki tasavvuf çevrelerinde de saygın bir yer edindi.

Cilani, özellikle Endonezya ve Kenya başta olmak üzere Doğu Asya ve Afrika'ya yönelik irşad ve ilim seyahatleriyle tanınıyordu.

Yemen, Suudi Arabistan ve Türkiye ile de güçlü akademik ve ilmi bağlara sahipti ve bu ülkeleri birçok kez ziyaret etmişti.