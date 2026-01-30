Şeyh Süleyman Bağdu Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Şeyh Süleyman Bağdu Anıldı

Şeyh Süleyman Bağdu Anıldı
30.01.2026 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da, 20. vefat yılında şeyh Süleyman Bağdu anma programı düzenlendi, katılım yoğundu.

Batman'da 30 Ocak 2006 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden şeyh Süleyman Bağdu, vefatının 20'nci yılında sevenleri tarafından anıldı.

Beşiri ilçesine bağlı Örme Göze köyünde bulunan türbesinin yer aldığı ziyaret mevkiinde düzenlenen anma programına, Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi katıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren türbe ve aile mezarlığına gelen Bağdu'nun sevenleri tarafından onlarca kurban kesildi, Yasin-i Şerifler okundu ve metrelerce uzunlukta mevlit yemeği verildi. Yoğun katılımın olduğu anma programında dualar edildi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen anma etkinliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan şeyh Selman Bağdu, babası şeyh Süleyman Bağdu'nun 20. sene-i devriyesi dolayısıyla mevlit ve anma programını gerçekleştirdiklerini belirtti. Bağdu, "Babam, Batman Aydın Konak Korük Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Bugün onun 20'nci yıl dönümünde mevlit ve anma programını icra ediyoruz. Olumsuz hava şartlarına rağmen, Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle misafirlerimiz geldi. Uzak illerden, hatta yurt dışından gelmek isteyip de ulaşım sorunları nedeniyle gelemeyenler oldu ama şükürler olsun programımızı gerçekleştirdik" dedi.

Mevlit yemeğinin ardından misafirlerin uğurlanmasıyla birlikte anma programı sona erdi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Batman, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şeyh Süleyman Bağdu Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat Hızla yayılmaya başladı 3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü
Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV’ye vurdular Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV'ye vurdular
Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
Trabzonspor, Umut Nayir’i kadrosuna kattı Trabzonspor, Umut Nayir'i kadrosuna kattı

17:23
Yıllar önceki olay yeniden gündemde Osimhen için intikam zamanı
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Osimhen için intikam zamanı
17:05
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
16:35
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 17:33:10. #7.11#
SON DAKİKA: Şeyh Süleyman Bağdu Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.