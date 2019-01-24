Son Dakika Haberleri: Seyir Halinde Yanan Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Seyir Halinde Yanan Araç Kullanılamaz Hale Geldi

1 saat önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Bursa- İzmir kara yolu Büyükşehir Belediyesi Stadyumu mevkisinde, seyir halindeki Yusuf Kaplan yönetimindeki 06 ZGP 57 plakalı otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanı fark eden Kaplan, otomobili yol kenarına çekerek dışarı çıktı. Bu sırada araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar da durarak, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Vatandaşların müdahalesi yangını söndürmeye yetmezken, yol bir süre trafiğe kapandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:30 Kaynak: AA

İzmir, Osmangazi, Bursa, Güncel
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