Seyir halindeki tır alev aldı
1 saat önce
Adana'nın Pozantı ilçesi otoyolda seyir halindeki tır yanma anı cep telefonu ile görüntülendi.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:30 Kaynak: İHA
'nın Pozantı
ilçesi otoyolda seyir halindeki tır yanma anı cep telefonu ile görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, Pozantı ilçesi otoyolda plakası belirlenemeyen tır seyir halindeyken bir anda alev almaya başladı. Bu sırada seyir halinde olan diğer sürücüler ise tırın yanma anını cep telefonlarıyla kaydetti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Tır kullanılamaz hale geldi. - ADANA
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