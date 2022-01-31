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Sezai Karakoç, çizgilerle yad ediliyor - Son Dakika

Sezai Karakoç, çizgilerle yad ediliyor

31.01.2022 16:55
Sezai Karakoç, çizgilerle yad ediliyor

Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, Esenler Belediyesi ve Dünya Karikatüristler Birliği (UWC) iş birliğiyle kapılarını açan "Bi'Dünya Çizgiyle Sezai Karakoç" sergisi ile yad ediliyor.

Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, Esenler Belediyesi ve Dünya Karikatüristler Birliği (UWC) iş birliğiyle kapılarını açan "Bi'Dünya Çizgiyle Sezai Karakoç" sergisi ile yad ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde açılan sergide, dünya karikatüristlerinin kaleminden 35 eser sanatseverlerle buluştu.

Sergiye Türkiye'nin yanı sıra Fas, Lübnan, Hindistan, ABD, Endonezya, Ukrayna, Polonya, İran, Mısır ve Bosna-Hersek'ten 30 sanatçı eserleriyle katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sergi küratörü Ahmet Altay, "Bu sergiyle dünyadaki çizerlerle üstadı anlamak ve dünyaya da çizgi diliyle bu anlatıları bir araya getirmeyi hedefledik." ifadelerine yer verdi.

Sergi, şubat ayı boyunca ziyaret edilebilecek.

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Sezai Karakoç, Kadir Topbaş, Esenler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sezai Karakoç, çizgilerle yad ediliyor - Son Dakika


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