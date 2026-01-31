SGK'dan Emeklilere Fark Ödemesi - Son Dakika
SGK'dan Emeklilere Fark Ödemesi

SGK\'dan Emeklilere Fark Ödemesi
31.01.2026 11:03
Emeklilere fark tutarları 4 Şubat'ta ödenecek, toplamda 11,4 milyar lira dağıtılacak.

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), emekliler ve hak sahiplerine fark tutarlarının 4 Şubat'ta ödeneceğini duyurdu.

SGK'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz" denildi. Açıklamada ayrıca emeklilerin ocak itibarıyla alt sınır aylığının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltildiği hatırlatılarak, bu kapsamda yaklaşık 11,4 milyar liralık fark ödemesi yapılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel

SON DAKİKA: SGK'dan Emeklilere Fark Ödemesi - Son Dakika
