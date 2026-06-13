Shakira'yı görünce kendini tutamadı! Canlı yayını bırakıp yanına koştu - Son Dakika
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Shakira'yı görünce kendini tutamadı! Canlı yayını bırakıp yanına koştu

Shakira\'yı görünce kendini tutamadı! Canlı yayını bırakıp yanına koştu
13.06.2026 09:36
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Spor muhabiri Marcelo Benedetto, Dünya Kupası sırasında Shakira'yı görünce canlı yayını bırakarak ünlü sanatçıyla fotoğraf çektirmeye gitti. O anlar dikkat çekti.

Dünya Kupası heyecanı sürerken saha kenarında yaşanan bir olay izleyenlerin dikkatini çekti. Spor muhabiri Marcelo Benedetto, canlı yayın görevi sırasında beklenmedik bir sürprizle karşılaştı.

SHAKIRA'YI GÖRÜNCE CANLI YAYINI UNUTTU

Ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın bulunduğu alana gelen Benedetto, yıldız ismi fark edince heyecanını gizleyemedi. Muhabirin, canlı yayını bırakarak Shakira ile fotoğraf çektirmek için yanına gitmesi kameralara yansıdı.

Shakira'yı görünce kendini tutamadı! Canlı yayını bırakıp yanına koştu

GÜLÜMSETEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Benedetto'nun yaşadığı heyecan ve Shakira ile fotoğraf çektirdiği anlar izleyenleri gülümsetti. Karşılaşmanın önüne geçen görüntüler, Dünya Kupası'nın en renkli anlarından biri olarak değerlendirildi.

Shakira'yı görünce kendini tutamadı! Canlı yayını bırakıp yanına koştu

Dünya Kupası, Shakira, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Shakira'yı görünce kendini tutamadı! Canlı yayını bırakıp yanına koştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Shakira'yı görünce kendini tutamadı! Canlı yayını bırakıp yanına koştu - Son Dakika
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