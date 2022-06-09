Shanghai Disney Resort Kısmen Yeniden Açılıyor - Son Dakika
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Shanghai Disney Resort Kısmen Yeniden Açılıyor

09.06.2022 11:43
Shanghai Disney Resort Kısmen Yeniden Açılıyor

SHANGHAİ, 9 Haziran (Xinhua) -- Shanghai Disney Resort Perşembe günü, Kovid-19 vakalarının azaldığı şehirde 10 Haziran itibarıyla faaliyetlerine kısmen yeniden başlayacağını açıkladı.

SHANGHAİ, 9 Haziran (Xinhua) -- Shanghai Disney Resort Perşembe günü, Kovid-19 vakalarının azaldığı şehirde 10 Haziran itibarıyla faaliyetlerine kısmen yeniden başlayacağını açıkladı. Disney Resort'tan yapılan basın açıklamasına göre, Wishing Star Park, World of Disney Store ve Blue Sky Boulevard faaliyetlerine başlayacak ilk yerler olacak. Yeniden açıldıktan sonra, Disney Resort'taki eğlence mekanlarının sınırlı kapasitede çalışacağı ve mesai saatlerinin düşürüleceği belirtildi. Shanghai Disneyland ve Disneytown, bir sonraki duyuruya kadar geçici olarak kapalı kalacak. Tesise giren her ziyaretçinin yeşil Shanghai sağlık QR kodunu ve 72 saat içinde yapılmış negatif nükleik asit testi sonucunu göstermesi gerekecek. Tesisten yapılan açıklamada, yeniden açılma döneminin başlangıcında, yerel makamların yönetmeliklerine ek olarak yeni önlemler ve operasyonel değişikliklerle pandemi kontrol ve önlemedeki gerekli uygulamaların sıkı şekilde devam edeceği vurgulandı.

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Kaynak: Xinhua

Shanghai, Star, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Shanghai Disney Resort Kısmen Yeniden Açılıyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Shanghai Disney Resort Kısmen Yeniden Açılıyor - Son Dakika
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