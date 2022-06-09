Shanghai Disney Resort Kısmen Yeniden Açılıyor

SHANGHAİ, 9 Haziran (Xinhua) -- Shanghai Disney Resort Perşembe günü, Kovid-19 vakalarının azaldığı şehirde 10 Haziran itibarıyla faaliyetlerine kısmen yeniden başlayacağını açıkladı. Disney Resort'tan yapılan basın açıklamasına göre, Wishing Star Park, World of Disney Store ve Blue Sky Boulevard faaliyetlerine başlayacak ilk yerler olacak. Yeniden açıldıktan sonra, Disney Resort'taki eğlence mekanlarının sınırlı kapasitede çalışacağı ve mesai saatlerinin düşürüleceği belirtildi. Shanghai Disneyland ve Disneytown, bir sonraki duyuruya kadar geçici olarak kapalı kalacak. Tesise giren her ziyaretçinin yeşil Shanghai sağlık QR kodunu ve 72 saat içinde yapılmış negatif nükleik asit testi sonucunu göstermesi gerekecek. Tesisten yapılan açıklamada, yeniden açılma döneminin başlangıcında, yerel makamların yönetmeliklerine ek olarak yeni önlemler ve operasyonel değişikliklerle pandemi kontrol ve önlemedeki gerekli uygulamaların sıkı şekilde devam edeceği vurgulandı.