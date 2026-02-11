Sharp, LCD Tesisini Satmaktan Vazgeçti - Son Dakika
Ekonomi

Sharp, LCD Tesisini Satmaktan Vazgeçti

11.02.2026 06:50
Sharp, Tayvanlı Foxconn'a satışını planladığı LCD tesisini iptal etti ve 1170 çalışanını işten çıkaracak.

Sharp Corp., LCD panel üretim tesisinin Tayvanlı firmaya satışının gerçekleşmeyeceğini ve tesisteki 1170 çalışanını işten çıkaracağını bildirdi.

Japon elektronik üreticisi açıklamasına göre Sharp, Mie eyaletindeki "Kameyama 2" LCD panel tesisinin Tayvanlı şirket Foxconn'a satış planının gerçekleşmeyeceğini belirtti.

Şirket, söz konusu fabrikanın bu yıl ağustos ayı civarında üretimini durduracağını ve "erken emeklilik programı" çerçevesinde 1170 çalışanın işten çıkarılacağını bildirdi.

Erken emeklilik programı ödemeleri dahil, yeniden yapılanma kapsamlı maliyetlerin yaklaşık 14,9 milyar yen (96,9 milyon dolar) olacağı tahmin ediliyor.

Tesis, Sharp'ın bir dönem küresel TV pazarında büyük ekran üretimiyle öne çıktığı "Kameyama Modeli" olarak bilinen LCD TV'ler üretmesiyle tanınıyor.

"Fiyat trendleri"

Sharp Başkanı Okitsu Masahiro, düzenlediği basın toplantısında, tesisin satışı iptalinin "gelecek fiyat trendlerine" bağlandığını belirtti.

Fiyat trendlerinin hesaba katılmasının ardından satış anlaşmasının avantajlı olmayacağı sonucuna varıldığını kaydeden Okitsu "Asıl mesele, Çinli üreticiler ve büyük perakendecilerin markalarıyla nasıl rekabet edeceğimiz." dedi.

Zarardan kara dönüş

Öte yandan açıklamada Japon üreticinin, Nisan-Aralık 2025 döneminde 67,52 milyar yen (439 milyon dolar) net kar elde ettiği aktarıldı.

Japon üretici, 2024 yılının aynı döneminde ise 3,6 milyar yen net zarar kaydetmişti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Sharp

