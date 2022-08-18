Çin Başbakanı Ekonomiyi İstikrara Kavuşturmak ve Kalkınmayı Teşvik Etmek İçin Yeni İvme Arayışının Önemini Vurguladı

SHENZHEN, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, ekonomiyi istikrara kavuşturmak ve kalkınmayı teşvik etmek için yeni bir ivme aramak amacıyla reform ve dışa açılma araştırmalarının ilerletilmesinde çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komite üyesi olan Li bu açıklamayı, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzen kentine Salı ve Çarşamba günleri yaptığı inceleme turu sırasında yaptı. Li, yeni kalkınma felsefesinin tam olarak uygulanmasının ve salgın önleme ve kontrolünün ekonomik ve sosyal kalkınma ile son derece verimli biçimde koordine etmenin önemini vurguladı. Ülkenin ekonomik toparlanmanın temelini daha da güçlendireceğini, büyümeyi istikrara kavuşturmaya öncelik vereceğini, istihdamda istikrarı güvence altına alacağını ve insanların geçim kaynaklarını koruyacağını belirten Li, daha fazla reform ve dışa açılma yoluyla yeni ivme arayışının altını çizdi.

Li, Shenzhen Belediyesi tarafından sunulan kitlesel girişimcilik ve inovasyon hakkında bir raporu inceledi, bir inovasyon parkını ziyaret etti ve burada start-up şirketlerine kritik gelişim aşamalarında yardımcı olmak için risk sermayesi fonunun teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Li, Shenzhen'deki önemli bir dış ticaret limanı olan Yantian Limanı'nı ziyaret ederken, endüstriyel ve tedarik zincirlerinin istikrarlı kalmasına yardımcı olmak için limanın sorunsuz ve verimli çalışmasının sağlanmasının altını çizdi. Li, dışa açılmanın Çin'in temel devlet politikası olduğunu ve uluslararası durum nasıl gelişirse gelişsin, Çin'in daha geniş bir biçimde dışa açılmaya kararlı olduğunu söyledi. Ziyaret sırasında Li, yerel yetkililerin istihdamı istikrara kavuşturma çabalarına ilişkin raporları inceledi. Çin'in önde gelen elektrikli araç üreticilerinden BYD'yi ziyaretinde başbakana, şirketin halen 500.000 çalışanı olduğu ve bu yıl her ay ortalama 20.000'in üzerinde yeni istihdam yarattığı bildirildi. Li, hükümetin sadece mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ve kendi işini yapan bireylere sorunlarını çözmede yardımcı olmakla kalmadığını, aynı zamanda daha güçlü ve iyi olmaları için büyük özel girişimleri de desteklediğini söyledi.

Ülkenin kamu sektörünü kararlı bir şekilde güçlendireceğini ve geliştireceğini, kamu dışı sektörün gelişimini de teşvik edeceğini, destekleyeceğini ve rehberlik edeceğini vurgulayan başbakan, devlete ait veya özel, Çinli veya yabancı tüm şirketlere politika desteği sağlanırken eşit muamele edildiğini söyledi. Li, ekonomik açıdan Çin'in en büyük eyaleti olan Guangdong'un, ülkenin kalkınmasına daha fazla katkı sağlamak için reforma öncülük etme ve ekonomiyi açma ve destekleme rolünü sürdürmeye devam etmesi gerektiğini söyledi. Başbakan, bölgenin uzun vadeli kalkınmasına fayda sağlaması beklenen eyaletin olgunlaşmış projelerine daha fazla mali desteğin verileceğini söyledi. Li, bu yıl Guangdong'a fazladan bir sosyal sigorta primi yükü getirilmeyeceğini, önemli miktarda istihdam yaratan eyaletin piyasa kuruluşlarının istikrarlı bir şekilde çalışmasını ve göçmen işçiler de dahil olmak üzere kilit grupların istikrarlı bir şekilde istihdam edilmesini sağlaması gerektiğini söyledi. Li ayrıca Shenzhen'deki Lianhuashan Parkı'ndaki reform ve dışa açılmanın baş mimarı Deng Xiaoping'in anıtına bir çelenk bıraktı.