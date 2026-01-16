Shenzhou-20 Astronotları Basın Toplantısında

BEİJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-20 astronotları Chen Dong (ortada), Chen Zhongrui (sağda) ve Wang Jie, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen basın toplantısına katıldı, 16 Ocak 2026.

2025 yılının kasım ayında Dünya'ya dönen üç astronot cuma günü ilk kez basının karşısına çıktı. (Fotoğraf: Li Minggang/Xinhua)