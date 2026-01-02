Shenzhou-21 Astronotları Yeni Yıl Mesajı Yayınladı

1. ANONS (Türkçe): ZHOU YANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
2. Shenzhou-21 mürettebatının görüntüleri
An itibarıyla Çin'in yörüngedeki Tiangong uzay istasyonunda bulunan Shenzhou-21 uzay gemisi astronotları perşembe günü yayımladıkları yeni yıl mesajında tüm ülke halkına iyi dileklerini iletti ve halkın yeni yılını kutladı.
Shenzhou-21 mürettebatlı uzay aracı, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden 31 Ekim 2025'te uzaya gönderilmişti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)
